UniFOA participa do 61º Congresso Brasileiro de Educação Médica, em Fortaleza

Volta Redonda – Professores e estudantes do curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA marcaram presença no 61º Congresso Brasileiro de Educação Médica (Cobem), em Fortaleza-CE. Nesta edição, o tema central foi a “Integração ensino-serviço-gestão e comunidade para transformar a saúde”.

O UniFOA está sendo representado por seus docentes, discentes e pelas lideranças. O presidente da FOA, Eduardo Prado; a reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, professora Ivanete Oliveira; o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Igor Dutra, o pró-reitor Acadêmico, Bruno Gambarato, acompanhados pelo assessor de Conformidade, Leonardo Prado, participam do evento.

“Ter a oportunidade de estar presente aqui, explorando as mais recentes tecnologias e equipamentos aplicáveis no processo de ensino aprendizagem na área médica – um dos temas centrais do COBEM – é enriquecedor. Este evento foi concebido para fomentar um diálogo aberto que abrange o futuro do ensino e formação médica, integrando-o à gestão da comunidade e alinhando-o com as práticas médicas vigentes, refletindo o que é ministrado nos cursos de medicina em todo o Brasil. Acredito sinceramente que essa experiência trará inúmeras ideias inovadoras tanto para o corpo docente quanto para a coordenação do nosso curso”, compartilhou Eduardo Prado.

A programação do congresso foi repleta de eventos, tais como debates educacionais, mesas-redondas, miniconferências, workshops, exposições de estudos e muito mais. Essas atividades cobrem uma ampla gama de tópicos relevantes na área da educação médica, incluindo a educação interprofissional, a residência médica, os programas de pós-graduação e as pesquisas em educação médica.

“A participação de discentes, docentes e dirigentes da nossa instituição no congresso é uma oportunidade ímpar, pois o Cobem representa um espaço para o diálogo aberto sobre como moldar o futuro da formação médica, considerando aspectos sociais, culturais, científicos e éticos”, pontuou a professora Ivanete.

No que diz respeito à apresentação, o UniFOA ontribuiu com 11 trabalhos.“É uma oportunidade única para nós, não apenas para absorver novos conhecimentos e tendências em educação médica, mas também para compartilhar o talento e a dedicação de nossos estudantes. Este ano, temos o privilégio de apresentar trabalhos que representam o esforço árduo e o compromisso da nossa comunidade acadêmica em contribuir para o avanço da medicina e da educação médica no Brasil. Esses projetos refletem a nossa paixão pelo aprendizado e pela pesquisa, e esperamos que eles tragam contribuições valiosas para as discussões e intercâmbios que ocorrerão durante o evento”, falou o coordenador do curso de Medicina, Júlio Aragão.

A participação ativa no Cobem foi uma oportunidade para os representantes do UniFOA se envolverem em discussões sobre o futuro da educação médica e a melhoria da saúde, alinhando-se com o tema central do congresso: Integração ensino-serviço-gestão e comunidade para transformar a saúde.