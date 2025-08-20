UniFOA promove palestra gratuita com produtora de cinema Elisa Tolomelli



Volta Redonda — A Escola de Comunicação do UniFOA realiza nesta quarta-feira (20), às 19h, a palestra “O produtor dos novos tempos”, com a produtora executiva Elisa Tolomelli. O encontro será realizado no Auditório William Monachesi, no campus Três Poços (Av. Dauro Peixoto Aragão), e é gratuito e aberto ao público.

Nascida em Volta Redonda, Tolomelli é uma das principais referências do cinema nacional e internacional. Com mais de 20 filmes produzidos ao longo de sua carreira, ela esteve à frente de obras marcantes como Cidade de Deus e Central do Brasil, além de ter trabalhado com grandes nomes da indústria cinema como Walter Salles, Ana Paula Arósio e Fernando Meirelles.

Proprietária da produtora EH!FILMES, Elisa também é responsável por títulos como Berenice Procura, Maria do Caritó e Tire 5 Cartas.

Na palestra, ela compartilhará sua trajetória e abordará os desafios enfrentados pelos produtores audiovisuais na era digital, além de oferecer orientações práticas para quem deseja transformar ideias em projetos reais.

“Minha ideia daria um filme.” Se essa frase já passou pela sua cabeça, este evento é para você. Elisa Tolomelli guiará os participantes em uma jornada sobre como transformar sonhos em realidade no universo do audiovisual.

Palestra: O produtor dos novos tempos

Convidada: Elisa Tolomelli

Data: 20 de agosto

Horário: 19h

Local: Auditório William Monachesi – Campus Universitário Olezio Galotti

Endereço: Av. Dauro Peixoto Aragão, 1325 – Três Poços, Volta Redonda – RJ

CEP: 27240-560

Telefone: (24) 3340-8400

Entrada: Gratuita