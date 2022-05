Uniformes escolares para rede pública de Volta Redonda começam a ser produzidos

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 13:38 horas

Mais de 38 mil kits serão entregues em breve; Educação também registrou mais de mil inscritos em processo seletivo para cuidador e auxiliar

Volta Redonda – Os 38.109 kits de uniformes adquiridos para os estudantes da rede municipal de ensino de Volta Redonda já começaram a ser produzidos. Os novos modelos foram aprovados pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A previsão é os uniformes comecem a ser entregues em breve pela fabricante, e assim que chegarem, serão imediatamente passados às crianças e adolescentes da rede.

Foram investidos pouco mais de R$ 3,9 milhões – recursos provenientes do Tesouro Municipal – na aquisição dos kits de uniformes, que são divididos em categorias. Para a Educação Infantil e Especial são 10.632 kits; Ensino Fundamental I (1º ao 5º) 14.932; mais 12.545 do Ensino Fundamental II (6º ao 9º) e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Confira os kits:

Educação Infantil e Especial

Uma calça, uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas de manga curta e uma regata, nos tamanhos de 2 a 16 anos e P, M, G, GG e EG.

Ensino Fundamental I

Duas bermudas, uma camisa manga longa, três camisetas manga curta e uma camiseta regata (para educação física), confeccionada em tecido meia malha, nos tamanhos de 6 aos 16 anos e P, M, G, GG e EG.

Ensino Fundamental II e EJA

Uma camisa manga longa, uma camiseta regata (para educação física) e três camisetas escolares manga curta confeccionada em tecido meia malha, tamanhos de 10 aos 16 anos e P, M, G, GG e EG.

Processo seletivo

Além dos uniformes, o reforço no quadro de funcionários também está avançando no município. O processo seletivo para contratar profissionais para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil e Cuidador da Área Educacional, em atendimento à rede pública de ensino, teve a solicitação de 1.170 pessoas para as inscrições que se encerraram nesta semana. Apenas cerca de 800 concluíram a inscrição com o pagamento da taxa. O resultado final será divulgado no dia 10 de junho e, em breve, os profissionais aprovados e convocados serão integrados ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação (SME).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a SME a só realizou esse recente processo seletivo, após convocar todos os aprovados em concurso de 2019 que estava em vigência. Porém, os convocados não supriram a carência de profissionais, pois muitos não compareceram para assumir o cargo.

“Seguimos trabalhando para regularizar a carência de profissionais da rede municipal de ensino, trabalhando dentro do que regem as leis, e logo o quadro de profissionais estará completo”, afirmou a secretária.