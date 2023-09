Unimed Volta Redonda é reconhecida em prêmio de Melhores Práticas 

Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda foi reconhecida, mais uma vez, por suas boas práticas de gestão no 12º Prêmio Melhores Práticas, durante a 31ª edição do Simpósio das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro (Suerj). A premiação reconhece o empenho das Unimeds na execução das suas atividades, ao longo do último ano, em nove categorias. A Cooperativa, que concorreu com as 18 Unimeds do Rio de Janeiro, foi premiada em 2 categorias, sendo elas, Gestão de Pessoas e Comunicação, Digital e Marketing.

O presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, comemorou os prêmios recebidos pela Cooperativa, que conquistou o 2° lugar em ambas as categorias. “Estamos felizes e honrados com os prêmios, que demonstram a dedicação da Unimed Volta Redonda em valorizar as pessoas e o ambiente de trabalho. Acredito que estes reconhecimentos engrandecem e valorizam nossa Unimed, colaboradores e Cooperados que aderem todo trabalho que tem sido feito em nossa Cooperativa. Além disso, a premiação colabora para a melhoria contínua das singulares, pois, as devolutivas geram insumos muito importantes para traçarmos novos planos e estratégias”, disse.

Participação no Suerj

A Unimed Volta Redonda recebeu em sua área de atuação como singular anfitriã do evento, o 31º Simpósio das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu entre os dias 21 e 24 de setembro, no Vila Galé Eco Resort, em Angra dos Reis. O evento ofereceu capacitação, estratégia e networking, sendo um dos mais técnicos e abrangentes encontros do Sistema Unimed, reunindo as principais lideranças das 18 Unimeds presentes no Rio de Janeiro e outras empresas do setor de saúde.

O presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, destacou a importância do evento em seu discurso de abertura: “Diante dos dilemas e desafios do dia a dia, nada mais inspirador do que seguir o lema do Suerj 2023: Inovar, Cooperar e transformar. Nada mais atual e desafiador”, disse o presidente que também foi secretário na mesa redonda com o tema: “Estrutura empresarial verticalizada: qual o modelo ideal?”.

Além da participação em fóruns técnicos e plenárias, a Cooperativa marcou presença no Espaço de Negócios, com um estande para apresentar o serviço de consultoria do Instituto Lóbus, o Lóbus In Company, e toda a estrutura do Hospital Unimed Volta Redonda. A Unimed Volta Redonda também promoveu atividades do movimento Mude1Hábito, com alongamentos, exercícios e muita animação para transformar o dia com hábitos saudáveis.

O Suerj 2023 levou mais de 650 participantes a três dias de imersão nos temas mais atuais do mercado da saúde suplementar, foram mais de 30 temáticas diferentes, abordadas por cerca de 45 palestrantes em mais de 40 horas de capacitação e a oportunidade de visitarem os 15 estandes ao longo dos 550m² do espaço de negócios, e conhecerem os produtos e serviços das 21 marcas patrocinadoras.