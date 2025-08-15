sexta-feira, 15 agosto 2025
Unimed VR promove encontro para filhos de colaboradores e médicos

Evento aproxima famílias do ambiente corporativo com atividades recreativas e visita guiada

by Lívia Nascimento

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda realizou mais uma edição do evento “Nossos Filhos na Unimed”, voltado para filhos de colaboradores e médicos cooperados. Cerca de 140 crianças participaram da programação, que incluiu brincadeiras, dinâmicas, atividades recreativas e visita guiada por setores administrativos em Volta Redonda e Angra dos Reis.

A colaboradora Mirella Campos, do setor de Governança de Dados, participou com o filho Murilo, de 5 anos. “Vivi um daqueles momentos que ficam guardados no coração para sempre. Levei meu filho para conhecer de perto o meu local de trabalho, através do projeto ‘Nossos Filhos na Unimed’. Foi um dia repleto de sorrisos, descobertas, carinho e muita diversão. Poder mostrar para ele um pouco do que é o ‘Jeito Unimed de Cuidar’ foi emocionante. Aqui, o cuidado vai além da técnica: é feito com amor, dedicação e afeto em cada detalhe. Ver os olhinhos curiosos do Murilo brilhando ao conhecer esse universo me encheu de orgulho. Sou grata por fazer parte de uma instituição que valoriza não só os colaboradores, mas também suas famílias. Momentos como esse fortalecem ainda mais o vínculo entre o trabalho e aquilo que mais importa: o amor”, disse.

Segundo o presidente da cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, a iniciativa busca fortalecer o clima organizacional. “Mantemos uma relação de confiança com nossos profissionais e investimos continuamente em ações que fortalecem o clima organizacional e o bem-estar, sempre guiados pelo nosso Jeito Unimed de Cuidar, que valoriza a gentileza, o respeito, a competência e a segurança em todas as relações.”

A médica cooperada Juliana Furtado também participou da atividade. “A ida com as minhas filhas ao evento ‘Nossos Filhos na Unimed’ foi extremamente prazerosa. Consegui mostrar um pouco sobre a minha rotina de trabalho e ajudar a sanar a curiosidade delas em relação ao que faço ou onde estou quando saio para trabalhar. Isso reforça o nosso vínculo enquanto família, traz segurança e mais entendimento sobre as minhas ausências, além de validar o que faço perante as minhas filhas. Gratidão pela oportunidade e pelos momentos ricos que vivenciamos.”

 

