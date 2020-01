Universitários ganham chance de estágio na prefeitura de Resende

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 09:57 horas

Resende – A manutenção de convênios e parcerias entre a Prefeitura de Resende e diferentes instituições de ensino proporcionou para 107 alunos de diversos cursos a chance de estagiar na administração municipal. O balanço compreende o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019 e mostra um crescimento das oportunidades oferecidas aos estudantes em vagas que ajudam na formação do futuro profissional.

As parcerias foram firmadas com instituições como: Universidade Estácio de Sá, Associação Educacional Dom Bosco, Universidade Paulista, Centro Universitário Internacional (Uninter), Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), Centro Universitário Geraldo di Biase (UGB/Ferp), UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda), entre outras. O Secretário Municipal de Administração, Kaio Marcio, apontou que a proposta deu tão certo que o convênio vem sendo expandido ao longo dos últimos anos.

– A partir de dezembro de 2017, firmamos convênio com o CIEE (Centro Integrado Empresa-Escola). Inicialmente eram 40 vagas, mas após um ano do contrato aumentamos para 50 vagas. O objetivo é preparar jovens para o mercado de trabalho, com a oferta de cursos e vagas de estágio em diferentes setores – afirmou.

Desta forma, o estagiário encaminhado pelo CIEE recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 400,00 e vale transporte de R$ 152,00. Da mesma maneira, os estudantes estão cobertos por um seguro em caso de acidentes pessoais. Já se beneficiaram dos convênios alunos dos cursos de Direito, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Comunicação Social, Arquitetura, Administração de Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Design, Educação Física, Serviço Social e Gestão de Administração Pública. Os estágios valem por seis meses, prorrogáveis por igual período.

Além das horas de trabalho auxiliando a gestão municipal, os alunos recebem orientações e palestras sobre postura profissional; marketing pessoal; poder da comunicação e inteligência emocional; trabalho em equipe; planejamento de carreira e o mundo de trabalho; etapas do processo seletivo; estratégias de atuação; criatividade, inovação e mudança.

“O estágio foi importante pra mim, pois me ajudou a ter uma experiência na assessoria de imprensa que só tinha visto em sala de aula, o que me fez ver essa área como algo que eu possa continuar também no futuro. E com certeza contribuiu com meu início da carreira”, disse Mariana Pereira, que concluiu o estágio recentemente.

Na medida em que os contratos vão se encerrando, novas vagas são abertas para novos estudantes.