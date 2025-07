UPA de Barra Mansa registra mais de 10 mil entregas de medicamentos em um mês

Barra Mansa – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro de Barra Mansa registrou, entre os dias 27 de junho e 31 de julho, um total de 11.623 atendimentos. Desse número, 10.213 pacientes receberam medicamentos diretamente na farmácia da unidade, reaberta há pouco mais de um mês. O levantamento foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde desta quinta-feira (31).

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, os dados refletem o funcionamento do serviço de distribuição de medicamentos após atendimento na UPA. Os medicamentos fornecidos são de uso emergencial, como antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos.

De acordo com o médico responsável pela unidade, Dr. Ricardo Yuji Anami, a entrega dos medicamentos no local tem contribuído para facilitar o início imediato do tratamento prescrito, o que pode colaborar para a recuperação mais rápida e evitar complicações.

A retirada dos medicamentos é feita mediante apresentação de documento de identidade e cartão do SUS.