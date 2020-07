UPA de Resende ganha reforço com ambulância para atendimento a pacientes

Resende – A prefeitura deslocou uma de suas ambulâncias de remoção simples da frota municipal para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Cidade Alegria. A unidade não possuía uma ambulância exclusiva para o transporte de pacientes para outras unidades de saúde, como o Hospital de Emergência.

Anteriormente, os profissionais de saúde da UPA dependiam da Central de Ambulâncias da Prefeitura para realizar o transporte dos pacientes em casos que era necessário o transporte. Apesar do serviço ser prestado sempre com qualidade, agora a unidade terá maior autonomia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, agora com a ambulância exclusiva para a UPA, os atendimentos terão mais eficiência e agilidade, diminuindo ainda a demanda da Central de Ambulâncias. O veículo já está pronto para o atendimento e conta também com um motorista exclusivo, que ficará à disposição dos profissionais de saúde para os possíveis deslocamentos de pacientes.

