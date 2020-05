UPAs estaduais realizam chamadas de vídeo com pacientes internados para marcar Dia das Mães

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 12:27 horas

Com as visitas suspensas em decorrência da pandemia de coronavírus, os pacientes poderão celebrar a data virtualmente com os familiares

Ficar longe da família durante o momento delicado da hospitalização pode ser bem difícil para pacientes internados, especialmente em uma data que costuma ser marcada por união e abraços. Pensando em maneiras de diminuir o distanciamento provocado pelas restrições de visitas em decorrência da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) promove, neste domingo (10), chamadas de vídeo e outras ações para celebrar o Dia das Mães nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O principal objetivo é aproximar pacientes internados de seus familiares.

Além dos encontros virtuais, realizados com pacientes internados nas enfermarias, serão distribuídos cupcakes diet, lembrancinhas e bilhetes carinhosos dos filhos para as mães internadas. Será servido também almoço, com direito a cardápio especial. Esta é uma maneira que as equipes das unidades encontraram para aproximar as mães dos filhos que não poderão receber um beijo ou um abraço de Dia das Mães neste ano.

– Iniciativas de humanização como esta são fundamentais para o bem-estar dos pacientes e têm sido prioridade, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19 – afirma Edmar Santos, secretário de Estado de Saúde.

A SES reconhece que as maneiras de demonstração de afeto podem ser alteradas pela suspensão das visitas nas unidades de saúde, mas também acredita que, para além do isolamento físico, é importante que não haja o isolamento emocional.

Cartão virtual

Enquanto o afeto ganha novos formatos, o tradicional abraço precisa aguardar um pouco mais nesse Dia das Mães. A SES reforça a importância de manter o isolamento social nesse período de pandemia, mesmo em feriados e datas comemorativas tradicionalmente celebrados em família.

Isso não significa que o momento deve passar em branco. Por isso, a SES preparou artes exclusivas para que a população fluminense possa demonstrar todo o amor às suas mães.

É possível enviar os arquivos por por e-mail, Facebook e até Whatsapp, basta fazer o download no seu celular ou computador. Clique no link: https://bit.ly/DiaDasMaesSES.