UPP do Frade vai distribuir alimentos para famílias em situação vulnerável devido a Covid-19

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 16:44 horas

Angra dos Reis – Os policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do bairro do Frade, em Angra dos Reis, estão recebendo doações de alimentos não perecíveis. A intenção é destruir as mercadorias para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, como autônomos, que estão em casa e impedidos de trabalhar devido ao isolamento social.

Os alimentos podem ser doados na sede da UPP, na Rua Portugal, 510. E ainda, no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), ambas unidades localizadas no Frade.

As doações também podem ser entregues na sede do 33º Batalhão da PM, na Rua Francisco Bezerra, 604, Parque Mambucaba.