Urbanização na Lagoa do Jardim das Acácias é concluída em Porto Real

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 15:55 horas

Porto Real- O projeto de urbanização na Lagoa do bairro Jardim das Acácias foi concluído pelas Secretarias de Meio Ambiente (SMMA) e Obras e Serviços Públicos (SMOSP) de Porto Real. De acordo com as Secretarias, foram realizados Tratamento Paisagístico e Urbanístico em uma área de 8.717,00m², com construção de um anfiteatro com arquibancadas; instalação de uma ponte sobre o lago; pista de caminhada com 862 m²; reforma do playground; plantio de 3.680 m² de grama; plantio de 6.869 plantas ornamentais e nativas da Mata Atlântica; instalação de 14 bancos e papeleiras.

Antes de iniciar as atividades, o lago foi desassoreado para otimizar suas condições ambientais. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a ação teve intuito de dar conforto ambiental aos frequentadores do local e de proporcionar melhores condições ambientais para o meio biótico da lagoa.