Volta Redonda – Há exatamente nove dias o usuário do Abrigo Municipal Seu Nadim, José Estevan, de 56 anos, recebeu uma ligação inesperada em seu celular, e quando atendeu, ele ouviu emocionado a voz de sua mãe, Dona Maria do Socorro, após 40 anos sem ter notícias dela. Segundo José Estevan, isso só foi possível porque o seu nome tinha sido adicionado no Facebook por um amigo, permitindo que ele fosse reconhecido por seus familiares na cidade de Belém, na Paraíba.

– Há uma semana consegui me comunicar por telefone celular com meus familiares, foi uma emoção muito grande falar com a minha mãe e com meus irmãos depois de 40 anos sem nenhum contato com eles, pois eu não tinha mais esperança de encontrá-los. Desde então falo com a minha mãe todos os dias. Hoje ela está com 63 anos e pensou que eu tinha morrido depois de tanto tempo sem dar notícias. É muito gratificante ouvir a voz dela e não vejo a hora de encontrá-la e lhe dar um abraço bem forte – disse emocionado.

A história de superação de José Estevan teve início quando ele veio aos 16 anos, da cidade de Belém na Paraíba para Volta Redonda em busca de trabalho. Após trabalhar por alguns anos em uma empreiteira da cidade, ele conseguiu um trabalho em um supermercado na Avenida Beira Rio, onde residia no local. Como na época Estevan não tinha um emprego formal, ele não pôde mais pernoitar no supermercado, sendo obrigado a viver num contêiner e logo em seguida na rua.

– Cheguei a ganhar um terreno no Padre Josimo, mas me tomaram. Estava vivendo nas ruas quando ajudei na primeira campanha do prefeito Antônio Francisco Neto à prefeitura. Algum tempo depois conheci o Abrigo do Seu Nadim, onde comecei a ser atendido e participar de seus projetos sociais como o ‘Projeto Superação’, onde atuo até hoje. Graças ao apoio do abrigo e da secretaria municipal de ação comunitária (Smac), consegui me organizar e hoje eu pago aluguel social e moro no bairro Pinto da Serra – Destacou.

Dificuldades de socialização

Para a assistente social Andréia Dias Sargento, coordenadora do abrigo Seu Nadim, quando pessoas como o José Estevan estão vivendo nas ruas, eles não têm acesso a eletrônicos como os celulares por exemplo, e isso os impede de se comunicar com os familiares. E uma das propostas do Abrigo do Seu Nadim é justamente o resgate da cidadania com acesso aos bens através de serviços.

Hoje com a participação do usuário José Estevan no ‘Projeto Superação’, ele tem acesso a uma renda de meio salário mínimo e participa de diversas oficinas e atividades oferecidas pela Smac. No caso do José Estevan, ele já está inserido na sociedade e mora sozinho em sua própria casa.

“O nosso objetivo é que os usuários vejam a sociedade com perspectivas. Pelo projeto ‘Superação’ eles realizam na parte da manhã atividades práticas como manutenção de jardins e limpeza de espaços públicos, já na parte da tarde os usuários participam de grupos de convivência, roda de conversas, oficinas de artes, atividades físicas e artesanatos. O projeto tem capacidade de atender até 30 pessoas, mas no momento só atende 5 usuários, onde funciona de segunda a sexta entre o horário das 8 às 17hs”, explicou Andréia.

Segundo a coordenadora, hoje o abrigo do Seu Nadim atende 16 usuários que residem no local e cinco diaristas, que já estão sendo acompanhados no território e reintegrados à sociedade. “E desde o início do atendimento o serviço da Smac busca localizar os parentes desses usuários através do serviço de atendimento ao migrante (SAM)”, disse.

A coordenadora Andréia ressaltou que no caso do usuário José Estevan, o abrigo através do serviço de acolhimento vai verificar uma forma de levá-lo junto a seus familiares, mas primeiro ele terá que terminar o seu tratamento pela Smac, como acompanhamento a saúde e benefício assistencial.