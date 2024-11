Usuários do Centro-Dia para Deficientes encenam peça no Gacemss

Volta Redonda – Os usuários do Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (Capd) Lucas José Villela Braga realizaram uma apresentação nesta terça-feira (19) e se apresentarão novamente na quinta-feira (21), às 14h, no Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília. As peças encenadas são “À procura de uma cor” e “A Cigarra e a Formiga”, respectivamente, resultado das oficinas de teatro promovidas pela unidade em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

A parceria com a SMC, firmada em 2023, foi bem-sucedida e, por isso, ampliada para 2024, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento das habilidades pessoais e sociais dos usuários. Por meio das apresentações, será possível mostrar para familiares e a sociedade as habilidades e potencialidades desses indivíduos. Ao todo, serão 24 usuários envolvidos nas apresentações, gerando muita expectativa tanto nos participantes quanto nos familiares. A peça “À procura de uma cor” faz referência à importância da interação entre todas as pessoas, utilizando as cores como referencial das situações vivenciadas e possibilidades a serem conquistadas – numa alusão à inclusão, tema tão importante a ser discutido. Já o clássico “A Cigarra e a Formiga”, de La Fontaine, é a releitura da história sobre o esforço do trabalho das formigas durante o verão, estocando alimentos para o outono.

Segundo a coordenadora do CAPD, Beth Melo, o trabalho realizado nas oficinas possibilita o desenvolvimento da criatividade e uma excelente oportunidade para discutir valores como solidariedade, generosidade e a partilha.

“O objetivo do trabalho em Centro-Dia é oportunizar o desenvolvimento dos atendidos, utilizando as mais variadas ferramentas. E a oficina de teatro nos trouxe uma nova perspectiva, uma vez que passamos a exercitar a expressão corporal, a memória e a interpretação das histórias para a releitura e construção dos personagens. Diante de cada etapa, identificamos o interesse e a motivação não somente dos usuários, como também de seus familiares. A apresentação no teatro extrapola os muros da unidade e mostra para a sociedade que todas as pessoas têm muito a oferecer”, destacou a coordenadora.