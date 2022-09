Vacinação antirrábica animal começa na segunda-feira

Matéria publicada em 18 de setembro de 2022, 14:34 horas

Voltada aos cães e gatos, vacinação gratuita vai acontecer no município até novembro

Angra dos Reis – Com o objetivo de evitar a raiva, doença que não tem cura e que pode ser transmitida a humanos, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, dá início nessa segunda-feira, 19 de setembro, à campanha de vacinação antirrábica animal. Cães e gatos saudáveis, com mais de três meses, devem tomar a dose da vacina, que é muito importante para manter a doença sob controle.

A vacinação é gratuita e obrigatória, e irá se estender pelos meses de outubro e novembro. Os profissionais responsáveis pela ação irão percorrer os bairros da cidade durante o período, sempre no horário das 9h às 13h – em dias chuvosos, a ação não será realizada, sendo transferida para outra data a ser amplamente divulgada. A agenda com os bairros que receberão a vacinação será atualizada, semanalmente, nas redes sociais da Prefeitura de Angra.

Também será possível agendar a vacinação, levando o animal para ser imunizado na Secretaria de Saúde. O agendamento para a vacinação na sede da Secretaria de Saúde deve ser realizado pelo telefone (24) 3377 4025. Pessoas que possuem 10 animais ou mais podem solicitar a vacinação em domicílio, pelo mesmo número do agendamento.

A expectativa é imunizar 20 mil animais em Angra dos Reis. A Secretaria de Saúde orienta que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. As seringas e agulhas usadas na campanha serão descartáveis, e vale ressaltar que não será permitida a liberação de vacinas para aplicação em casa.

Campanha de vacinação antirrábica animal 2022 – primeira semana

Segunda-feira, 20 de setembro

Sapinhatuba 1, 2 e 3 – próximo à rodovia, perto da entrada de cada bairro; Serra D’água – rua principal do bairro; Pontal – próximo ao posto de saúde; Gamboa do Belém – perto da rodovia; Garatucaia – praia; Cantagalo – entrada do bairro; Portogalo – praça do bairro; Vila Histórica – praça do bairro; Boa Vista – quadra do bairro; Praia Vermelha/Barlavento – vacinação volante.

Terça-feira, 21 de setembro

Ribeira – praça do bairro; Belém – praça próxima ao posto de saúde do bairro e no campo de areia; Balneário – Secretaria de Saúde; Água Santa – entrada do bairro; Caputera 1 – próximo ao posto de saúde; Caputera 2 – perto da Igreja Católica; Gamboa do Bracuí – campo do bairro; Bracuí – próximo ao cemitério; Grataú e Praia do Recife – vacinação volante.

Quarta-feira, 22 de setembro

Predinhos da UPA; Belém – praça próxima ao posto de saúde do bairro e no campo de areia do bairro; Balneário – Secretaria de Saúde; Ponta Leste – vacinação volante; Monsuaba – praça principal do bairro; Vila da Petrobrás – próximo ao CEPE; Bracuí – Rua Três Amigos; Bracuí – Vaquejada (campo); Itanema – vacinação volante.

Quinta-feira, 23 de setembro

Marinas – próximo ao posto de saúde; Parque das Palmeiras – próximo ao restaurante Samburá; Morro da Glória 1 (abrangendo Morro do Peres) – Condomínio da Glória; Areal – predinhos; Belém – Bar do Mateus e Mercado Pezão; Ponta Leste – vacinação volante; Monsuaba – praça principal do bairro; Guariba e Piraquara – vacinação volante; Bracuí – posto de saúde do bairro.

Sexta-feira, 24 de setembro

Banqueta – predinhos, próximo ao posto de saúde do bairro e do ponto final; Jacuecanga – próximo à Polícia Rodoviária Federal, próximo ao CIEP e ao Campo Society; Bracuí – aldeia indígena.