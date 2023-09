Vacinação antirrábica: Mais de 10 mil animais foram vacinados em Barra Mansa

Barra Mansa – O último fim de semana da campanha de vacinação antirrábica em Barra Mansa se encerrou neste domingo (24), com um saldo positivo. A campanha, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, aconteceu em unidades de saúde, clínicas veterinárias, unidades móveis e escolas de diferentes bairros, entre 8h e 13h, e vacinou, ao longo dos dois fins de semana em que ocorreu (dias 16, 17, 23 e 24 de setembro), 10.789 cães e gatos acima dos 03 meses de idade em boas condições corporais.

No primeiro fim de semana, 6408 animais foram vacinados. Já neste fim de semana, 4381 receberam o imunizante. A vacinação é muito importante por se tratar de uma zoonose transmitida aos humanos por meio da saliva, sendo que a mordedura do animal infectado com o vírus tem uma letalidade de 100%.

A tutora Mariana de Oliveira levou seu gato para vacinar e expressou gratidão e alívio por poder proteger seu companheiro: “Eu trouxe meu gato para vacinar e, graças a Deus, eu tive esta oportunidade, porque é uma doença muito séria que afeta não só o bichinho, mas o tutor também, e ela precisa ser prevenida”, comentou.

A médica veterinária Millena Borges falou um pouco sobre o objetivo da campanha e fez um balanço geral dos últimos dias. “Nosso objetivo é sempre aumentar o quantitativo de animais vacinados em relação ao ano anterior, porque isso não só demonstra carinho com os animais, como também reforça o compromisso com a saúde pública. Nossa expectativa é sempre grande das pessoas levarem seus pets durante a campanha. O trabalho também está fluindo muito bem nas áreas rurais durante a semana”, informou.

Millena ainda frisou que a campanha, para aqueles que não conseguiram levar os animais nos últimos dias, segue até dezembro na Clínica Veterinária Municipal, no bairro Santa Rosa, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Ela ainda pediu a colaboração da população para levar seus animais e ajudar a prevenir essa doença perigosa não só para eles, mas para o ser humano também.

A vacinação segue sendo realizada em áreas rurais até o dia 06 de outubro. Entre os dias 25 e 29 de setembro, a campanha acontece nos distritos de Cafarnaum e Antônio Rocha e, nos dias 04, 05 e 06 de outubro, vai ser realizada nos bairros Moinho de Vento e Km 100.