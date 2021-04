Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 08:06 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real concluiu na tarde de quarta-feira, 31, a vacinação da 1ª dose contra à Covid-19 por polos, voltada às Pessoas Idosas com 66 anos de idade. Já na manhã do mesmo dia, a campanha atendeu aos idosos com 67 anos.

A vacinação foi dividida em 5 polos diferentes e teve início no dia 30, quando a SMS vacinou os idosos de 69 e 68 anos. Segundo a Secretaria o objetivo durante os dois dias foi de atender cerca de 630 Pessoas Idosas que estão cadastradas na rede municipal de Saúde.

Para atingir esse número, além da vacinação por polos, a Secretaria também realizará a repescagem da aplicação da 1ª dose nos idosos que não puderam comparecer durante a campanha. “Definiremos nos próximos dias a data para a repescagem. Em relação a continuidade da vacinação, aguardamos o recebimento de novas dose para que possamos atender um novo grupo”, esclareceu o prefeito Alexandre Serfiotis.