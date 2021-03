Matéria publicada em 24 de março de 2021, 10:14 horas

Porto Real- Com o objetivo de atender 619 pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde realizará nos dias 25 e 26 (quinta e sexta), uma campanha de vacinação contra Covid-19 em Pessoas Idosas de 70 a 74 anos. Para essa faixa etária a campanha será realizada em 5 polos diferentes: Central de Vacinas (ao lado do Hospital Geral Municipal) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) dos bairros Jardim Real, Bulhões, Freitas Soares e São José.

“Seguindo as recomendações do Ministério de Saúde, a imunização desse grupo será realizada por meio da última remessa de 760 doses destinadas ao município. Com isso será possível fazer a imunização total dessa faixa etária”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis, que ainda reforçou que no ato da vacinação é preciso ter em mãos: RG e CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira os dias e horários destinado para cada faixa etária:

25/03 – quinta das 8h às 11h30: Idosos com 74 e 73 anos;

25/03 – quinta das 13h às 16h30: Idosos com 72 anos;

26/03 – sexta das 8h às 11h30: Idosos com 71 anos;

26/03 – sexta das 13h às 16h30: Idosos com 70 anos;