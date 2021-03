Matéria publicada em 13 de março de 2021, 11:12 horas

Resende- Neste sábado, dia 13, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove mais uma ação de vacinação contra a Covid-19 em idosos. A vacinação ocorrerá em sistema drive-thru e está sendo direcionada aos idosos com idade a partir de 75 anos, que estão fora da área de cobertura da ESF (Estratégia Saúde da Família).

De acordo com a prefeitura de Resende, o drive-thru será realizado na Área de Exposições (Exapicor) e apenas para os idosos a partir de 75 anos, fora da cobertura que realizaram o cadastro via Whatsapp (24)99229-5574 e receberam a confirmação com os horários previamente agendados pela Secretaria Municipal de Saúde. Caso tenha sobra de vagas poderão ser convocados idosos com 74 e 73 anos cadastrados via Whatsapp nesta sexta-feira. O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou como será feito essa vacinação em sistema drive-thru.

– Está campanha é mais uma ação importante de vacinação contra a Covid-19 no município e assim conseguiremos aos poucos conforme novas doses chegando, imunizar os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização. Reforçamos que apenas serão vacinados os idosos a partir de 75 anos que fizeram o cadastro via Whatsapp e receberam a confirmação da Secretaria Municipal de Saúde, com o horário previamente agendado para não ter aglomeração. Os idosos não precisarão sair dos veículos, assim serão vacinados de forma segura e ágil – frisou Diogo Balieiro Diniz.

Vale destacar ainda que estes idosos no dia da vacinação devem apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).