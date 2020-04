Vacinação contra gripe tem grande procura na Ilha São João

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 09:46 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta quinta-feira, dia 16, uma ação de vacinação contra a gripe Influenza (H1N1). A imunização começou por volta das 8 horas e segue até às 17 horas, na Ilha São João. Uma longa fila de carros é percebida na região próxima da Ilha, mas a vacinação está sendo feita de forma rápida, por um grande contingente de funcionários da prefeitura local.

os motoristas são orientados por agentes de trânsito ainda antes de chegarem na Ilha São João e a fila de carros estava andando rápido na manhã desta quinta-feira.

O objetivo será imunizar o público alvo, de idosos acima de 60 anos, e serão ofertadas dez mil vacinas. O sistema será drive thru. Ou seja, o idoso será vacinado dentro do seu veículo, para evitar aglomeração.

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), a vacina contra a gripe aumenta a imunidade da população e reduz a circulação do vírus influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19. Ao proteger os idosos do vírus influenza (causador da gripe), a vacina impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.