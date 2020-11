Vacinação contra Pólio e outras doenças é mantida até o dia 27 em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 20:23 horas

Volta Redonda– Está mantida até o dia 27 de novembro, a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, Multivacinação e Sarampo para atualização da caderneta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até ontem, foram disponibilizados 2.087 doses da VOP (Vacina Oral Poliomielite) e 2.226 doses da Tríplice Viral.

Crianças e adultos, dentro da faixa etária prevista para cada vacina, contam com salas de vacinação ativas nos bairros Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, Roma, São Geraldo, Água Limpa, Vila Brasília, Retiro, Verde Vale, Dom Bosco e Santo Agostinho.

As unidades de saúde funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Em função da pandemia da Covid-19, a operacionalização das ações de vacina atende as medidas de segurança dos processos de trabalho das equipes de saúde. Entre os usuários, a recomendação é de evitar aglomerações, mantendo o distanciamento entre as pessoas, uso de máscara de proteção e álcool em gel.

A ação de imunização visa atender a três campanhas, simultaneamente, e, assim, atinge crianças e adolescentes até 15 anos e adultos até 59 anos e engloba a campanha contra a Poliomielite (paralisia infantil), que tem como público-alvo crianças de 1 ano a menor de 5 anos, a campanha contra o sarampo, voltada para as pessoas de 06 meses a 59 anos e a multivacinação para crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, Flávia Lipke, a melhor maneira de se prevenir contra doenças é por meio das vacinas.

– Graças as imunizações que, durante todos esses anos, muitas doenças estão controladas. Precisamos que os pais mantenham a situação vacinal dos seus filhos em dia, para que essas doenças não venham aparecer e se agravar, juntamente com a pandemia. Basta levar o cartão de vacinação, a caderneta da criança, pois a equipe está preparada para avaliar quais vacinas serão feitas naquele momento – explicou.