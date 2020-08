Valença amplia testes diários e cria protocolo próprio contra a Covid-19

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 17:29 horas

Método de exame aplicado será realizado de acordo com o tempo dos sintomas em cada paciente

Valença – A prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, divulgou no início desta semana a criação de um protocolo próprio para atender pacientes com suspeita de infecção pela Covid-19.

De acordo com o documento, o município irá ampliar o número de testagens diárias – 50 na sede e 10 em cada Distrito – além de uma mudança no método do exame aplicado. A partir de agora, o tipo do exame será de acordo com o período em que o munícipe apresenta os sintomas da doença.

– Essa separação de método é extremamente importante para que não tenhamos resultados falsos negativos – destacou, Soraia Graça.

A Secretária de Saúde ressaltou que tanto o exame de sorologia, quanto o Swab Nasal, só serão realizados através de encaminhamento médico e o pedido do exame. “As coletas somente serão realizadas mediante a solicitação médica ou notificação do Departamento de Epidemiologia. Dessa forma iremos garantir que o exame seja realizado por quem necessita naquele momento”, explicou.

Os exames serão realizados de domingo a quinta-feira. As coletas nos finais de semana devem acontecer apenas em casos de urgência, com prioridade para pacientes internados.

Métodos Realizados e Prazos:

Swab Nasal – Do 3º ao 7º dia, após o início dos sintomas, podendo ser realizada até o 10º dia.

Sorologia – A partir do 8º dia de início de sinais e sintomas.