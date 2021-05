Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 14:12 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, após a iniciativa do Secretário de Assistência Social, Professor Rafael Tavares, fez um balanço dos últimos 50 dias, dos atendimentos no Zap Social. Este canal de comunicação com a população atingiu a marca de 676 atendimentos e tem se mostrado cada vez mais essencial para tirar dúvidas, dar informações, entre outros.

“Já o nosso Zap do Auxílio Emergencial, também recebeu bastante demanda neste último mês, visto que muitas famílias deixaram de ser contempladas por conta dos novos critérios de elegibilidade impostos pelo Governo Federal e por isso ficaram com muitas dúvidas”, comentou o Secretário Professor Rafael.

A Secretaria de Assistência Social intensifica que os canais sociais estão sempre abertos para a população de forma geral. Qualquer dúvida entre em contato através dos links!

Zap Social: https://bit.ly/2RprMud

Zap Auxílio: https://bit.ly/3b67dtP