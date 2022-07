Valença dá continuidade a coleta seletiva no município

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 16:20 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Serviços Públicos e de Meio Ambiente, convida novamente a população da sede do município a participar de mais uma etapa da fase de implantação do Projeto da Coleta Seletiva.

Nesta segunda-feira, 01 de agosto, a partir das 8 horas, estará rodando o caminhão específico da COLETA SELETIVA inicialmente no Centro da Cidade e em seguida nos bairros Torres Homem, Benfica, Laranjeiras, Barroso, Monte D’ Ouro, Fátima, Aparecida, Santa Cruz e João Dias, recolhendo materiais como papel e papelão, embalagens de leite/suco, garrafas pet e de vidro e embalagens de plástico em geral. É necessário que as embalagens estejam limpas e secas.

A coleta continuará nos dias 03 (quarta-feira) e 05 (sexta-feira), sendo definido estes dias de semana para a rodagem do caminhão. A intensão desta fase é avaliar as rotas para que seja atendido todos as ruas dos bairros abrangidos nesta fase.

É muito importante a participação da população na contribuição de uma cidade com qualidade de vida para todos.