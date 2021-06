Valença ganha unidade do Cras no centro da cidade

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 13:54 horas

Valença- Os moradores de Valença ganharam, na última segunda-feira, dia 31, o primeiro Cras no centro da cidade, e inaugurado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A unidade funciona em uma casa alugada na Rua Araújo Leite, 362, Centro, e passou por adequações para atender os usuários, com recepção, salas para atividades recreativas, administração, refeitório e uma ampla área externa.

Cumprindo todos os protocolos de biossegurança, a inauguração do Cras contou com a presença do prefeito Fernandinho Graça, além do vice-prefeito Hélio Suzano, do secretário municipal de Assistência Social, Professor Rafael Tavares, do Deputado Federal de Valença, Luiz Antônio e do vereador Paulista de Barra do Piraí.

O prefeito Fernandinho Graça destacou a importância desta unidade no centro de Valença como uma alternativa a mais na procura dos serviços sociais. “Estamos trabalhando muito durante essa pandemia nas questões sociais. O importante é saber que cada cidadão que solicitar um serviço aqui, será atendido com todo respeito e carinho. Essa nova unidade está preparada para atender à população de 23 bairros”, comentou o Prefeito.

Já o Secretário de Assistência Social, Professor Rafael Tavares, comentou que tudo isso é possível devido a visão ampla e empreendedora do nosso prefeito, de beneficiar os menos favorecidos. “A implantação dessa unidade é muito importante para nosso crescimento. É uma gestão de compromisso com toda a sociedade. Estamos aqui para atender à esta população mais vulnerável”, afirmou o Secretário.

