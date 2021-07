Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 09:31 horas

Valença-Na quinta-feira (15) e sexta-feira (16), a Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, estará vacinando quem tem 36 anos ou mais.

De acordo com a secretaria de saúde, a vacinação ocorrerá em 03 pontos, em frente ao Clube dos Coroados; em frente a quadra de esporte no bairro Parque Pentagna e em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras.

Lembrando que será necessário apresentar os documentos como identidade, CPF e Comprovante de Residência.

Segunda dose da vacina Coronavac tem novo calendário

A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, alerta para a segunda dose da vacina Coronavac e divulga calendário da semana.

De acordo com a secretaria de saúde, a segunda dose será aplicada na Unidade de Saúde do Centro, Rua Silva Jardim 306, das 9h às 14 horas, sendo necessário apresentar o comprovante da primeira dose, identidade, CPF e comprovante de residência.

A prefeitura de Valença destaca que além dos cuidados com distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscara, a vacina é o que definitivamente vai salvar vidas. Mas, para isso, é preciso que as pessoas tomem a vacina, sobretudo retornem para a 2a dose, para completar o ciclo de Imunização.