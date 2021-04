Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 09:27 horas

Valença- A Secretaria Municipal de Saúde informou que continua nesta segunda-feira, dia 5, com a vacinação da primeira dose aos idosos de 67 anos, porém inicia neste mesmo dia com o cronograma da segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19.

De acordo com a secretaria de saúde, as pessoas que já foram vacinadas com a primeira dose, devem checar o cartão da vacina (comprovante entregue na primeira dose) e conferir a data de retorno de acordo com a tabela publicada. O público-alvo deve ir num dos dois pontos de aplicação da vacina.

A vacinação ocorrerá em em frente ao Clube dos Coroados; Centro e em frente à Praça Portugal, no Bairro de Fátima, nos horários das 9h às 14h e de segunda a sexta-feira.

É necessário apresentar o cartão da primeira dose da vacina, cartão do SUS, CPF e Comprovante de Residência.

Nos dois casos, os pacientes acamados receberão a vacina em casa, ressaltando que a vacinação será realizada no sistema de filas comuns ou na opção Drive-thru.