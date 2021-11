Valença inicia serviço de asfaltamento em diversas ruas do município

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 16:53 horas

Valença- Na manhã desta sexta-feira (26), o Prefeito Fernandinho Graça deu início a mais uma etapa de asfaltamento em diversas ruas do município. A obra é mais uma parceria importante do Governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e apoio dos Deputados André Corrêa e Luiz Antônio como também a participação da Câmera de Vereadores. Os trabalhos que estão sendo realizado pela empresa Valle Sul, iniciando pela Rua Dom Rodolfo Pena, no bairro de Fátima, que receberá em toda sua extensão a camada asfáltica, proporcionando a tão sonhada melhoria da via.

O Prefeito Fernandinho Graça comentou da importância dos apoios recebidos e da satisfação em estar proporcionando mais uma importante melhoria na cidade. “Lá atrás, com o apoio da Câmara de Vereadores, conseguimos asfaltar ruas em alguns bairros. Hoje, não está sendo diferente, estamos dando início a mais uma fase, onde iremos melhorar ainda mais a nossa cidade. Agradeço sempre o carinho da população e nossa intenção é continuar trabalhando por nossa cidade” finalizou o Prefeito.