Valença instala rede de distribuição de água no distrito de Santa Isabel

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 08:24 horas

Valença- Com o objetivo de oferecer qualidade ao serviço prestado em Santa Isabel, Distrito de Valença, a Prefeitura de Valença, através da Subprefeitura e em parceria com a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) , realizou esta semana a instalação de 280 metros de uma nova rede de distribuição de água, que está beneficiando aos moradores da Vila Ivete.