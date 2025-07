Valença monta força-tarefa após granizo atingir casas

Valença – A Prefeitura de Valença segue mobilizada após a forte chuva com granizo que atingiu a cidade e seus distritos na tarde e noite de sexta-feira (25). A tempestade provocou danos materiais, afetando diretamente mais de 150 famílias.

Desde as primeiras horas do incidente, todas as secretarias municipais foram acionadas, com destaque para a Secretaria de Assistência Social, que atua em conjunto com a Defesa Civil, Subprefeituras e a Secretaria de Serviços Públicos.

Segundo o secretário designado de Assistência Social, Bernardo Machado, as equipes percorreram os bairros mais afetados, como Varginha, Canteiro, Esteves e Rancho Novo, onde foi registrado acúmulo de granizo de até 50 centímetros.

“O maquinário da Secretaria de Serviços Públicos precisou ser utilizado para liberar acessos às residências”, destacou.

Cadastro e atendimento às famílias

A Prefeitura disponibilizou o canal Zap Social (24 98155-2728) para que as famílias informem dados, endereço e fotos dos danos. Até o final da noite, já havia mais de 150 residências cadastradas, algumas com perdas totais em telhados e móveis essenciais.

Distritos e rodovia bloqueada

Em Conservatória, seis casas tiveram telhados danificados e uma pessoa precisou ser acolhida por familiares. A RJ-143 foi parcialmente bloqueada pelo acúmulo de granizo e liberada após atuação de duas retroescavadeiras até as 21h30. Em Pentagna, houve queda parcial de árvore, e em Santa Isabel, a chuva foi mais leve, sem granizo.

Ações emergenciais e apoio estadual

Durante a noite, a Prefeitura preparou estrutura emergencial com CRAS, escolas e lideranças religiosas para acolher famílias, caso necessário. Apesar dos danos, não houve feridos nem necessidade de abrigos. O município também recebeu apoio da Secretaria Estadual e do deputado André Corrêa para reconstrução.

Cadastro continua aberto

A Prefeitura reforça que as famílias atingidas devem informar dados e necessidades pelo Zap Social para organizar a força-tarefa que atuará ampliada neste sábado.