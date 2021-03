Valença realiza serviço de desinfecção de locais públicos

Matéria publicada em 13 de março de 2021, 08:13 horas

Valença- Com o objetivo de evitar a circulação e o contágio pelo novo Coronavírus no município, a Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Vigilância Ambiental segue promovendo uma série de medidas profiláticas, e entre as ações imediatas adotadas, está o trabalho de desinfecção de vias e espaços públicos, promovendo a limpeza de ambientes internos e externos.

“É importante que as ações sejam feitas de forma contínua e escalonada, como o prefeito Fernandinho Graça determinou, e que a população também faça a sua parte tendo muita atenção à higiene e evitando aglomerações”, afirmou o Coordenador da Vigilância em Saúde, Omar Figueira.