Valença realiza teste rápido gratuito para Covid-19

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 09:40 horas

Teste será realizado neste domingo, dia 25, na Feira Municipal

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Vigilância Epidemiológica e a Vigilância em Saúde do Trabalhador, estará neste domingo, dia 25, realizando gratuitamente um teste rápido para Covid-19.

De acordo com a prefeitura, o teste rápido será realizado na Feira Municipal entre o horário das 8 às 12 horas.

A tenda estará no gramado do Canteiro em frente à futura instalação da casa do arroz, lembrando que será necessário apresentar cartão do SUS e CPF.