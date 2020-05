‘Varal Solidário’ distribui roupas para a população carente em Resende

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 19:07 horas

Resende– Um ‘Varal Solidário’ foi montado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no Cras Parque Minas Gerais, para os mais necessitados terem acesso a roupas em bom estado gratuitamente, em Resende. Entre as peças disponíveis estão vestidos, calças, blusas sapatos, tanto para adultos como para o infantil, como também brinquedos.

As roupas doadas para o ‘Varal Solidário’ podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 15h. O ‘Varal Solidário’ foi criado por meio de uma ação solidária entre os próprios funcionários do Cras. Foram recebidas doações de diversas peças de roupas e com isso foi montado um “varal”.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos não há limite de peças para a população. O projeto está seguindo e tomando todas as medidas necessárias para a segurança da equipe e da população, como por exemplo, entra uma pessoa por vez no Cras e escolher o que precisa.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo, reforça que as pessoas que queiram ajudar alguém que precise neste momento de pandemia, podem fazer as doações de roupas no Cras Parque Minas Gerais.

– O objetivo do Varal Solidário é oferecer ajuda para minimizar as vulnerabilidades sociais que as famílias se encontram nesse momento. O lema do nosso projeto é ‘Quem pode, doa; quem precisa, pega’. É uma corrente de solidariedade promovida por nós e também ajuda a conscientizar as pessoas a pegar só o que precisa, nada além disso – disse Jaqueline Primo.