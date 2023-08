Vassouras inaugura Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher

Vassouras – O prefeito de Vassouras Severino Dias e sua vice, Rosi Silva, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Integração de Políticas da Mulher, inauguraram, nesta quarta-feira (16) o NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher), instrumento especializado e humanizado no atendimento às mulheres vítimas de violência.

Severino Dias, afirmou que essa é mais uma conquista do Governo Municipal no que se refere a políticas públicas voltadas para a proteção da mulher vassourense.

“Criamos a Secretaria de Mulher e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Mariana Crioula, que oferece assistência jurídica e psicológica. Além dos vários projetos e ações desenvolvidos no município para as mulheres E hoje temos a oportunidade de oferecer mais uma ação em prol das Políticas Públicas para as vassourenses: o NIAM”, contou.

O objetivo do Núcleo, criado através de um convênio de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Polícia Civil, o Tribunal de Justiça e o município, é a integração entre a unidade policial e a rede municipal de proteção às mulheres vítimas de violência, como forma de otimizar e potencializar o acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, que desde o início do governo lutou pela vinda do Núcleo para o município, ressaltou a importância deste novo equipamento de proteção para a cidade.

“Como mulher, como mãe e como vice-prefeita estou profundamente agradecida pela oportunidade de garantir dignidade e proteção a todas as mulheres do nosso município. Que hoje, 16 de agosto, seja um marco de combate à violência contra a mulher e o início de uma rede de apoio e ajuda para aquelas que precisa”, afirmou.

O titular da 95ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, delegado Luciano Coelho Santos, comentou sobre o novo equipamento.

“Essa parceria vai dar maior acolhimento em relação a proteção da mulher. O NIAM vai adequar o atendimento e garantir que a mulher saia daqui com seus direitos garantidos e mais proteção”, disse.

O Núcleo é uma ferramenta importante para atuar em cidades onde não há uma delegacia especializada de atendimento à mulher. O espaço contará com o apoio de uma policial mulher e uma psicóloga para o atendimento. Além disso, também foi pensado em um espaço para as crianças, com a criação de uma brinquedoteca.

O local já está em funcionamento e fica localizado em um espaço exclusivo da 95ª Delegacia de Polícia.

O evento contou com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais: secretária de Integração de Políticas da Mulher, Rosa Maria; secretário de Estado de Polícia Civil, Fernando Albuquerque; diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, Gabriela Von Beauvais; superintendente de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, Tatiana Queiroz; diretor do 5º Departamento De Polícia De Área, André Drumond Flores, além de vereadores e secretários municipais.