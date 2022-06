Vassouras intensifica ações de cuidado aos idosos

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 09:35 horas

Secretaria de Saúde incentiva denúncias de casos suspeitos de violência contra idosos

Vassouras – No Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado nesta quarta-feira, dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras, realiza campanha de divulgação dos canais para denúncia de casos suspeitos de violência contra a pessoa idosa. As notificações podem ser feitas através de unidades municipais de saúde, delegacias, disque 100 (Direitos Humanos) ou 190 (Polícia Militar).

O município registra, há cada semestre, uma média de seis casos de notificação Suspeita/Violência contra à Pessoa Idosa. E para evitar o avanços desses casos, a cidade realiza ainda rodas de conversa, com membros do Conselho Municipal do Idoso, proporcionando debates alinhando a rede de proteção às políticas públicas voltadas para esse público.

Outra forma de acolhimento aos idosos ocorre através da rede de Atenção Básica, com ações diárias, de atendimentos em saúde destinados a esse público, como atualização de caderneta de vacinação, atendimento com equipes multiprofissionais, atendimento de fisioterapia domiciliar, entre outros.

– Nosso trabalho diário é focado no cuidado à pessoa idosa, garantindo a esse público, atendimento em saúde, prioritário e de qualidade, além de sensibilizarmos a sociedade para, junto com o poder público, combater as diversas formas de violência cometidas contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos – ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA SMS

– Ações da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, em parceria com a Coordenação da Atenção Básica, para prevenção, detecção e acompanhamento da violência contra à pessoa idosa;

– Capacitação dos profissionais de saúde para desenvolver um olhar qualificado na identificação precoce dos casos de violência no contexto doméstico e intra familiar;

-Encaminhamento para o serviço especializado da Política de Assistência Social ou para delegacia especializada. Em caso de situações relativas a saúde mental deve-se encaminhar para os CAPS;

– Notificação, por meio da Ficha de Notificação a Vigilância Sanitária do Município dos casos suspeitos de violência contra o idoso.

– Comunicação à autoridade policial, o Ministério Público e o Conselho Municipal do Idoso.

-Realização de avaliação multidisciplinar dos idosos nas respectivas áreas de abrangência;

-Visitas domiciliares multidisciplinares mensais realizadas aos idosos com maior vulnerabilidade;

– Realização da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa e consequente elaboração de Projeto Terapêutico Singular e Plano de Cuidados;

NACIONAL

Em 2019, o Disque 100, serviço do GOVERNO FEDERAL, recebeu 48.500 denúncias de violência contra o idoso, crescimento de 22,77% em relação ao ano anterior. O aumento foi notado em todas as unidades da federação, com destaque nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Os números ficaram ainda mais preocupantes com a pandemia do novo CORONAVÍRUS. No Brasil, a quantidade de denúncias de violência contra o idoso aumentou 59% em 2020. Só nos primeiros quatro meses de isolamento social, o Disque 100 registrou 25.533 denúncias de agressão e maus tratos. Para se ter uma ideia do aumento, no mesmo período em 2019, o número registrado foi de 16.039.