Vassouras participa da Feira de Empreendedor do Estado do Rio

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 11:45 horas

Prefeitura terá stand com informações sobre turismo, lazer, opções comerciais, segurança, educação de qualidade e modernidade

Vassouras – A Prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tem participação garantida na Feira do Empreendedor – o evento de novas oportunidades e o maior do setor no Estado do Rio de Janeiro – acontece de hoje, quinta-feira, dia 1o até sábado, dia 3, no Centro de Convenções Expo Mag, Centro, Rio de Janeiro. Quem visitar o estande do município poderá ter acesso aos inúmeros pontos turísticos e atrações ofertadas pela cidade, como bares, restaurantes, tudo associado a um passeio histórico-cultural datado do ciclo do café.

O evento, que deverá receber um público de mais de 30 mil pessoas, esta sendo promovido pelo Sebrae Rio e contará com 12 palcos e mais de 250 palestras com os mais variados perfis de empreendedores. A feira terá ainda mais de 100 oficinas, rodada e sessão de negócios, atendimentos, consultorias individuais e 13 salas de capacitação, além de 30 startups selecionadas com modelos de negócios inovadores. Nesta 10ª edição, mais de 120 pequenos negócios vão expor seus produtos.

O prefeito Severino Dias falou sobre a importância da participação do município neste evento.

“Sempre bati na tecla de que Vassouras precisa e merece ser conhecida por mais pessoas e o quanto é importante alavancarmos novos negócios, atraindo mais pessoas para a cidade. Temos muito a oferecer: cultura, gastronomia, paisagens belíssimas e experiências históricas muito ricas. Fico feliz de saber que mais gente terá acesso a nossa verdade, e espero que a Feira do Empreendedor está nos dando esse reconhecimento”, ressaltou o prefeito.

Vassouras

A cidade, também conhecida como a Princesinha do Café, é considerada uma das mais charmosas do interior do estado do Rio de Janeiro. O município é roteiro certo para turistas que buscam lazer, cultura, gastronomia, aliada à história. Isto porque, o ponto alto da cidade são as fazendas do ciclo do café, aliadas a um conjunto paisagístico e urbanístico, composto por casarões, sobrados e palacetes.

A principal praça da cidade, Barão de Campo Belo, é cercada por belezas naturais e casarões antigos. Quem passa pelo local pode visitar ainda a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1828, em estilo neoclássico; o Centro Cultural Cazuza; a antiga Estação Ferroviária de Vassouras, erguida em 1875; além do Museu Casa da Hera e o Mirante Imperial.

A cidade é cenário recorrente para gravações de filmes, novelas e minisséries, além de ter virado, recentemente, a Capital Nacional do Cinema, ao realizar o 1º Festival de Cinema de Vassouras, atraindo a presença de grandes artistas nacionais.