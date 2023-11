Vassouras recebe título de ‘Capital da Harpa’ de embaixadora da Irlanda

Vassouras – A embaixadora da Irlanda no Brasil, Fiona Flood, o Cônsul, Eoin Bennis, o prefeito Severino Ananias Dias Filho e a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros participam no próximo sábado (2), do concerto de alunos do PIM (Programa Integração pela Música). O evento acontece às 10h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, situada na Praça Barão de Campo Belo, no Centro de Vassouras.

O objetivo da visita da embaixadora e do cônsul irlandês é declarar oficialmente, através da assinatura de uma lei, que Vassouras passará a ser a ‘Capital da Harpa”.

O concerto vai reunir alunos de todas as escolas municipais participantes do projeto PIM nas Escolas, e apresentar a comunidade, o que já foi desenvolvido em 2023. Será a segunda apresentação. A primeira aconteceu em junho na Praça Barão de Campo Belo e reuniu aproximadamente 300 crianças.

Desde o segundo semestre de 2022, o PIM (Programa Integração pela Música) além das atividades que acontecem na Sede, através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Vassouras, está também presente em quatro escolas municipais: Magaly Sayão com alunos de harpa; Thiago Costa com alunos de clarineta e flauta; Abel Machado com alunos de metais e percussão; Pestalozzi com musicalização, além do atendimento aos beneficiários do CAPs Infanto Juvenil, Morada das Palmeiras.

Na sexta-feira (1), o projeto recebe a visita de Edu Nascimento, jornalista coordenador do Escritório Estadual do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro. O concerto será às 19h, no Auditório do PIM, localizado na Rua Dr. Joaquim Teixeira Leite, 23 – Centro de Vassouras.