Ventania arranca telhado de duas casas em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 18:40 horas

Temporal também derrubou árvores e causou alagamentos em ruas do município

Volta Redonda– Duas casas tiveram o telhado arrancado devido à chuva com ventania, que atingiu o município na tarde desta segunda-feira, dia 16. Uma das casas destelhadas fica na Rua Jiúlio Caruso, no bairro Belmonte e a outra residência, na Rua A, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Os telhados foram levados pelo vento e foram parar em cima de outros imóveis. No Açude I, ruas ficaram alagadas

O temporal apesar de ter sido rápido provocou estragos também na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, árvores foram derrubadas com a intensidade da ventania durante a chuva. Uma árvore caiu sobre motos que estavam estacionadas, próximo à entrada da Usina Presidente Vargas, em frente ao bairro Jardim Cidade do Aço. Com a queda, parte da passagem na ciclovia ficou bloqueada, porém ninguém ficou ferido.

Previsão de mais chuva

A previsão é de temporal para as próximas horas no município com possibilidade de ventos de até 13 km por hora. Segundo a Defesa Civil de Volta Redonda, nesta tarde, choveu 30 mm em uma hora, o nível de água é considerado moderado de precipitação.