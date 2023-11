Ventos de 75km/h causam quedas de árvores, destelhamento e rompimento de cabos de energia em Resende

Queda de árvore apoiada sobre a rede de alta tensão, com rompimento de cabos da Rua Dr. Otávio Botelho – Jardim Brasília II : A equipe da Defesa Civil, apoiada pela equipe da AMAR, realiz ou a avaliação, isolando o local e acionou a Enel para as intervenções.

equipe da Defesa Civil realizou avaliação do local e da estrutura do telhado, constatando não haver riscos para a população.

Destelhamento parcial da quadra de jogo de malha, localizada na Rua Santa Bernadete – Bairro: Castelo Branc o: A equipe da Defesa Civil realizou avaliação do local e da estrutura do telhado, constatando não haver riscos para a população.

Queda de árvore na Rua Marte – em frente a uma residência – Bairro Jardim do S ol , interdit ando totalmente a passagem de veículos e obstruindo a saída da garagem da referida residência. A Defesa Civil prontamente chegou ao local, iniciou as intervenções para a liberação ime diata do tráfego de veículos e a calçada de pedestre.