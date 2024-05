Vereadora Kátia Miki e Cristiano Almeida participam de caminhada contra abuso de crianças e adolescentes

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, juntamente com o Conselho Tutelar e entidades de proteção à infância realizou, no último sábado (18) uma caminhada em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e ao Maio Laranja, também dedicado à causa. O evento contou com a presença da vereadora e pré-candidata à prefeita Kátia Miki (Solidariedade) e do ex-vereador Cristiano Almeida (PSD).

A concentração para a caminhada aconteceu no Largo da Feira, onde todos marcharam até à Praça Nilo Peçanha. Segundo Kátia Miki, é preciso alertar a população para denunciar crimes de abuso sexual.

“Eu sou mãe de um rapazinho de três anos. Então entendo a importância desse dia. Precisamos conscientizar a população e denunciar esse crime, que é gravíssimo. Não podemos tolerar mais tanta perversidade com as nossas crianças e adolescentes”, destacou a vereadora e pré-candidata à prefeitura de Barra do Piraí.

Já Cristiano Almeida frisou a importância de políticas públicas para cuidar de crianças e adolescentes.

“Precisamos criar políticas públicas de combate ao abuso sexual (pedofilia) e à violência contra crianças e adolescentes em Barra do Piraí. Mas políticas efetivas. Que funcionem de fato. Nós continuaremos defendendo nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, bem como a família”, afirmou o ex-vereador.