Veterinário explica cuidados em casos de raiva humana

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 09:48 horas

Volta Redonda – A notificação de raiva humana, no estado do Rio de Janeiro, provocando a morte de um adolescente, trouxe a tona uma série de duvidas sobre o assunto. Uma delas aborda os cuidados com os animais transmissores da doença, que não se restringem apenas a cães, gatos ou morcegos. O médico veterinário, Raphael Castro, explica que todos os mamíferos são transmissores da raiva, entre eles, os mais comuns em nosso meio como cães, gatos, bovinos, equinos, morcegos e pequenos primatas como os saguis.

– Todos os mamíferos são capazes de adoecer e transmitir o vírus da raiva. O importante é saber avaliar se eles se encontram “suspeitos” (de raiva) no momento da agressão – ressaltou o médico que também é epidemiologista da Vigilância Sanitária.

O médico afirma ainda que a maioria das agressões não se tratam de animais raivosos. Muitos, segundo o sanitarista, são treinados para a defesa, outros, quando acuados, se defendem atacando (como ocorre na maioria dos casos). E havendo a agressão, o protocolo epidemiológico, afirma que é crucial não matar ou machucar o cão, gato ou o animal agressor. Pelo contrário, o animal deve ser mantido preso, de forma segura, com acesso a água e alimento e permanecer em observação por dez dias. Este é o período que ele manifestará a doença caso esteja infectado no momento da agressão.

– Assim, se ele não morrer e não se tornar raivoso, saberemos que não estava doente quando atacou, logo, esta pessoa não teria chances de ter se infectada pelo vírus da raiva naquela agressão – explicou o epidemiologista.

O veterinário faz um outro alerta: os animais de rua (cães e gatos), em especial, devem ser alimentados e manipulados com muita atenção. Por estarem sem um abrigo seguro, são vítimas e estão sujeitos a se infectarem por outros animais, como os morcegos (ou até mesmo outros cães e gatos). E, neste caso, poderá transmitir a raiva para humanos ou outros animais.

Morcegos

Os morcegos por sua vez são animais considerados pelos veterinários, como formidáveis por desempenharem grande papel no controle de insetos, reflorestamento e na polinização das árvores e plantas. Naturalmente eles se abrigam em grutas ou sob as folhas de arvores, como os coqueiros, palmeiras etc. São animais de hábito exclusivamente noturno. Com o crescimento das cidades, no entanto, os morcegos se adaptaram a sobreviver em fendas de prédios ou debaixo do telhado das casas.

Há diversos tipos de morcegos, aqueles que se alimentam de insetos, aqueles que se alimentam do néctar das folhas, aqueles que se alimentam de frutas e aqueles que também se alimentam de sangue. Ambos podem habitar o mesmo local e podem servir de reservatório para o vírus por longos períodos, muito antes de se adoecerem. Portanto, segundo o infectologista, é desaconselhável toda e qualquer manipulação desses animais, salvo por profissionais treinados e equipados.

Outro fator a ser observado é o fato de ser incomum um morcego durante o dia, voando ou agarrado a um muro ou no chão. Nestas situações eles estão mais vulneráveis a serem caçados. Portanto, segundo orientações do epidemiologista, o morcego nesta condição pode demonstrar um estado patológico ou doente, podendo ser infecção pelo vírus da raiva.

– Logo, esse animal jamais deve ser tocado, manipulado ou machucado, e ainda, deve ser mantido vivo e protegido – explicou o veterinário, alertando que nestes casos deve ser acionado o serviço de vigilância em saúde da secretaria de saúde, que deverá realizar posterior diagnóstico.

Procedimento

Ao encontrar um morcego, por exemplo, fora do seu habitat natural, o correto, segundo o médico veterinário, é cobri-lo com auxilio de um pano ou toalha, ou com um balde ou caixa de sapatos de boca para baixo, deixando passar ar, até o serviço de vigilância recolhê-lo.

Cuidados semelhantes devem ser dados aos primatas como os micos ou sagüis, que andam em pequenos grupos familiares, e estão também cada vez próximos às residências com áreas de mata.

Como é comum ver a fêmea carregando seu filhote nas costas, o sanitarista afirma que se torna instigante alimentá-los, mas no entanto, alerta o profissional, que esta é uma prática não deve ser realizada. Estes animais, explica Rafhael, vivem melhor em seu habitat natural, com sua alimentação natural e convivendo com animais de sua espécie e não devem ser acariciados ou até mesmo aprisionados em casa.

– Estes animais também podem carregar e transmitir o vírus da raiva e dependendo das circunstâncias, podem se sentir ameaçados durante a manipulação desapropriada, e atacar com mordidas, transmitindo o vírus para as pessoas. Estes primatas também são capazes de transmitir o vírus sem qualquer característica de estarem doentes – completou Rafhael.

Como detectar animal raivoso e doente

Nem todo animal doente fica raivoso. Esta é uma característica dependente da espécie viral. Atualmente, devido ao emprego das campanhas de vacinação em massa em cães e gatos, essa forma de ocorrência tem se tornado cada vez mais rara.

Portanto, a maioria dos casos humanos e animais na última década foram relacionados à espécie que é veiculada pelos morcegos, que possui uma característica correlacionada a sinais de paralisia neuromuscular.

– De qualquer forma, todo animal doente, manifesta inicialmente mudanças em seu comportamento diário. É preciso estar atento às mudanças e procurar atendimento médico veterinário para uma avaliação – explicou Raphael.

O que é a raiva

A doença raiva é causada por um vírus que tem por característica a infecção de células nervosas, sejam periféricas como às dos membros (braços e pernas) ou centrais como as do cérebro e cerebelo. Por isso, os sinais clínicos são neurológicos, como a dificuldade para se locomover, deglutir um alimento, formigamento no local da

penetração do vírus com elevada ou reduzida sensibilidade local.

O vírus possui em sua composição química moléculas que utilizam alguns receptores existentes em nossas células nervosas para penetrar nessa célula. Uma vez dentro da célula nervosa ele inicia progressão até o cérebro e cerebelo sem que o sistema imunológico do doente consiga combater sua caminhada, já que naturalmente nossas células de defesa não atacam nossas próprias células nervosas, mesmo portando um vírus.

O que fazer ao se expor ao vírus

Quando uma pessoa é exposta ao vírus, seja através da mordedura ou arranhadura de um animal doente, ela deve imediatamente lavar a ferida com água e sabonete. O sabonete e a água formam uma solução detergente que removem aquelas moléculas que o vírus possui para realizar a penetração em nossas células. Isto reduz as possibilidades de o vírus invadir o interior da célula nervosa. Imediatamente após essa limpeza, a pessoa agredida deve obrigatoriamente procurar uma unidade de saúde mais próxima para que seja avaliada a necessidade da utilização do soro e da vacina

antirrábica.

Estando no atendimento existem dois tipos de soro: heterólogo e homólogo. Ambos são concentrados de anticorpos com capacidade de neutralização do vírus, ou seja, de impedir que ele penetre na célula nervosa. O primeiro é o mais comum e é feito a partir da imunização prévia de equinos, já o segundo é obtido de pessoas previamente expostas. Em casos

de reação alérgica anterior ou indivíduos que trabalham diariamente com cavalos, o soro homólogo pode ser o mais indicado. Em ambos os casos este soro é infiltrado no local do ferimento, para que os anticorpos neutralizem diretamente o vírus ainda no tecido ferido.

Vacinas

As vacinas também podem ser ministradas em animais e pessoas. Para os cães e gatos há campanhas gratuitas de vacinação anual, promovidas pelo Ministério da Saúde que adquiri e disponibiliza aos Estados um quantitativo de

doses para a vacinação de cada município. Para estes animais, há também vacinas comercializadas em consultórios, clínicas e hospitais veterinários.

Para os animais de produção, como bovinos e equinos, a vacinação é compulsória quando há a ocorrência de casos da doenças nesses animais. Neste caso, os produtores são responsáveis pela compra e vacinação do próprio rebanho.

Sobre a vacina antirrábica humana, é importante saber que ela é disponibilizada gratuitamente pelo serviço de imunização das secretarias de saúde de todos os municípios. Esta vacina teve sua distribuição afetada por dificuldades operacionais na linha de produção e encontra-se com um quantitativo reduzido em sua distribuição nacional, o que tem levado aos municípios adorar medidas de contingenciamento e racionamento na distribuição para suas respectivas unidades de saúde.

A vacina para ser ministrada, dependendo da exposição, em até quadro doses em um intervalo máximo de 28 dias, devendo a primeira dose ser administrada preferencialmente no dia da exposição (agressão). Ou, na impossibilidade desta, o mais próximo possível da data da exposição. Por isto, segundo o epidemiologista, é necessário que após a exposição e higienização do local da agressão, a pessoa procure rapidamente uma unidade de saúde.

O veterinário explica ainda que há casos em que serão necessários a aplicação do soro e da vacina. Outros casos somente a vacina. Em algum, ressalta o médico, somente a observação do animal e que nem toda exposição deverá receber a vacina, tampouco o soro. Também, nem toda exposição será necessária as quatro doses da vacina.