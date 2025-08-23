domingo, 24 agosto 2025
Fale conosco

VetMóvel realiza 170 atendimentos veterinários gratuitos em Volta Redonda

Ação em parceria com a Estácio ofereceu consultas, vacinas e cuidados para animais no bairro Santo Agostinho

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação SMPDA/PMVR

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda, em parceria com a Universidade Estácio, lançou o VetMóvel – uma unidade móvel de saúde animal que ofereceu atendimento veterinário gratuito no bairro Santo Agostinho neste sábado (23).

Durante a ação, foram realizados 170 atendimentos, conduzidos pelos alunos do curso de Medicina Veterinária da Estácio, sob supervisão de um coordenador. A iniciativa combina prática acadêmica com compromisso social e terá visitas quinzenais, priorizando bairros com maior necessidade de suporte veterinário.

A van adaptada funciona como uma clínica itinerante, oferecendo serviços como consultas médicas com diagnóstico e avaliação geral; vacinação antirrábica e outras essenciais; vermifugação e prevenção de parasitas internos; higiene básica, incluindo limpeza de ouvidos e corte de unhas; acompanhamento pós-cirúrgico e curativos; além de orientações gerais para os tutores.

O evento contou ainda com a participação de protetores independentes de animais, que auxiliaram na organização e no atendimento aos presentes.

O secretário de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, destacou a importância da ação.

“Esse primeiro dia já mostra quanto o VetMóvel vai contribuir para a saúde animal da nossa cidade. É um trabalho que leva cuidado e prevenção para os bairros, atendendo de perto a população que mais precisa”, afirmou Paulinho.

O diretor-geral da Estácio, Pedro Bolpato, também celebrou o sucesso da iniciativa.

“Foi um dia espetacular. Primeiro pelos alunos, que se envolvem com a prática e vivenciam situações reais do dia a dia da profissão. Segundo, pela população que aderiu ao projeto. A parceria com a prefeitura só traz ganhos para a vida e saúde animal”, disse Pedro.

A moradora do bairro Santo Agostinho, Sueli de Aguiar, aprovou o atendimento.

“Gostei muito da ação. Fui muito bem atendida e espero que projetos como esse continuem na cidade, para que todos possam levar seus animais. A minha cachorrinha mesmo precisava de uma consulta e nunca tinha ido ao médico-veterinário”, finalizou.

Para saber sobre o próximo local de atendimento e realizar agendamento, os interessados podem acompanhar as redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda e da SMPDA ou ligar para (24) 3311-3464

Você também pode gostar

Eletronuclear entrega notebooks e celulares a indígenas e...

VR: Colégio Wandir de Carvalho dedica sábado letivo...

Rio de Janeiro abre 5ª Conferência Estadual de...

Angra divulga resultado final do processo para monitores...

Barra Mansa promove ações pela Semana Nacional da...

Maior carga da história da Dutra para em...

Volta Redonda recebe etapa regional da Olimpíada de...

Equipe da UFF entrega carta de agradecimento ao...

UGB encerra Congresso de Estudantes e comemora sucesso...

Coordenadores do UGB participam da Concrete Show em...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996