VetMóvel realiza 170 atendimentos veterinários gratuitos em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda, em parceria com a Universidade Estácio, lançou o VetMóvel – uma unidade móvel de saúde animal que ofereceu atendimento veterinário gratuito no bairro Santo Agostinho neste sábado (23).

Durante a ação, foram realizados 170 atendimentos, conduzidos pelos alunos do curso de Medicina Veterinária da Estácio, sob supervisão de um coordenador. A iniciativa combina prática acadêmica com compromisso social e terá visitas quinzenais, priorizando bairros com maior necessidade de suporte veterinário.

A van adaptada funciona como uma clínica itinerante, oferecendo serviços como consultas médicas com diagnóstico e avaliação geral; vacinação antirrábica e outras essenciais; vermifugação e prevenção de parasitas internos; higiene básica, incluindo limpeza de ouvidos e corte de unhas; acompanhamento pós-cirúrgico e curativos; além de orientações gerais para os tutores.

O evento contou ainda com a participação de protetores independentes de animais, que auxiliaram na organização e no atendimento aos presentes.

O secretário de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, destacou a importância da ação.

“Esse primeiro dia já mostra quanto o VetMóvel vai contribuir para a saúde animal da nossa cidade. É um trabalho que leva cuidado e prevenção para os bairros, atendendo de perto a população que mais precisa”, afirmou Paulinho.

O diretor-geral da Estácio, Pedro Bolpato, também celebrou o sucesso da iniciativa.

“Foi um dia espetacular. Primeiro pelos alunos, que se envolvem com a prática e vivenciam situações reais do dia a dia da profissão. Segundo, pela população que aderiu ao projeto. A parceria com a prefeitura só traz ganhos para a vida e saúde animal”, disse Pedro.

A moradora do bairro Santo Agostinho, Sueli de Aguiar, aprovou o atendimento.

“Gostei muito da ação. Fui muito bem atendida e espero que projetos como esse continuem na cidade, para que todos possam levar seus animais. A minha cachorrinha mesmo precisava de uma consulta e nunca tinha ido ao médico-veterinário”, finalizou.

Para saber sobre o próximo local de atendimento e realizar agendamento, os interessados podem acompanhar as redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda e da SMPDA ou ligar para (24) 3311-3464