Viação Cidade do Aço entra com pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 10:09 horas

O motivo é a grave crise vivida pelo setor, resultado da pandemia de Covid-19



Barra Mansa / Rio de Janeiro – A Viação Cidade do Aço, com sede em Barra Mansa, deu entrada no pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 1. O motivo é a grave crise vivida pelo setor, resultado da pandemia de Covid-19.

Com linhas urbanas e rodoviárias ligando o Sul Fluminense à cidade do Rio de Janeiro, além de Minas Gerais e São Paulo, a Cidade do Aço possui garagens na cidade do Rio de Janeiro, em Barra Mansa (RJ), Resende (RJ), Cruzeiro (SP) e São Lourenço (MG).

Com 70 anos de vida, completados neste mês de julho, a empresa fundada por Geraldo Osório Rodrigues foi comprada em 1972 pelos irmãos Ariel, Abelmar e Aldemir Curvello.

Fonte: Site / Diário do Transporte *