Viaduto Alexandre Fischer recebe novas lâmpadas de LED

Barra Mansa – O Viaduto Alexandre Fischer, que conecta as avenidas Albo Chiesse e Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, ficará interditado para o tráfego de veículos na noite desta quarta-feira (3). A interdição ocorre devido à instalação de novas lâmpadas de LED nas luminárias do local, serviço realizado pela Secretaria de Manutenção Urbana.

De acordo com a pasta, o bloqueio será total nos dois sentidos, entre 22h de quarta-feira (3) e 2h da madrugada de quinta-feira (4). Durante a execução dos trabalhos, a Guarda Municipal estará presente para orientar os motoristas sobre as rotas alternativas.

A troca faz parte das ações de modernização da iluminação pública, com o objetivo de melhorar a visibilidade, a segurança viária e a eficiência energética no trecho.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Manutenção Urbana pelo telefone (24) 3029-9380.