[VÍDEO] Barra do Piraí: Suspeito de roubar caixinha de natal é preso após tentar fugir pulando no Rio Piraí

Barra do Piraí – Agentes da Operação Segurança Presente prenderam, no domingo (17), em Barra do Piraí, um homem suspeito de roubar uma “caixinha de Natal” de uma pessoa que estava na rodoviária da cidade.

A equipe, que realizava patrulhamento na região, percebeu movimentações suspeitas nas imediações da rodoviária. Ao se aproximar, uma vítima relatou que o suspeito havia subtraído a “caixinha de Natal”, que continha doações recebidas durante dias de trabalho na portaria do banheiro da rodoviária. A vítima afirmou que foi intimidada com um canivete ao tentar reagir.

Os agentes refazendo o trajeto percorrido pelo suspeito, localizaram parte do dinheiro roubado escondido em uma caixa de papelão rasgada, em uma vila residencial na Rua Aureliano Garcia. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou escapar, pulando no Rio Piraí e se escondendo entre entulhos na estrutura metálica de uma ponte ferroviária que corta a cidade.

Foi realizado um cerco estratégico e o suspeito foi preso. O homem foi conduzido à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.