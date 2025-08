Bombeiros tentam conter incêndio no Siderópolis, em VR

Volta Redonda – Um incêndio atinge, na noite desta sexta-feira (1º), a região entre os bairros Siderópolis e Casa de Pedra, em Volta Redonda. As chamas começaram em uma área de vegetação e, segundo moradores, se alastraram rapidamente, avançando em direção a residências e à Floresta da Cicuta, importante área de preservação ambiental da cidade.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros já atuava no bairro Casa de Pedra, onde o fogo havia iniciado, quando o incêndio se espalhou para o bairro vizinho. Um novo caminhão foi deslocado para reforçar o combate às chamas, que ainda não foram controladas até o momento da publicação desta reportagem.

Moradores relatam preocupação com a proximidade do fogo das residências e da reserva ambiental. Equipes dos Bombeiros seguem no local realizando o controle das chamas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.