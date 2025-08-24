domingo, 24 agosto 2025
[VÍDEO] Família de Flávio Bolsonaro teria sido feita refém em assalto em Resende

Caso é investigado pela Polícia Civil

by Lívia Nascimento

Resende – A mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teriam sido feitos reféns durante um assalto na manhã deste domingo (24), em Resende. O caso foi divulgado pelo parlamentar em suas redes sociais.

Segundo o relato de Flávio, os assaltantes teriam invadido a casa dos familiares, rendido sua mãe e mantido os idosos, ambos octogenários, sob ameaça. O senador afirmou que os criminosos teriam permanecido por mais de uma hora no imóvel, usando armas de fogo e fita adesiva para imobilizar as vítimas.

Ainda de acordo com a publicação, os assaltantes teriam dito conhecer a família e perguntado pela existência de “dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós”. Após revirarem a casa, teriam levado joias e o carro do avô do senador. Ninguém ficou ferido.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a “investigação está em andamento na 89ª DP (Resende). Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime.”

 

1 comment

Marco Antônio Rosa Ribeiro Publicado domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:42 horas - 14:42

Cuidado, vão falar que foi a mando do PT ou do Alexandre de Moraes,se não disserem que foi o Lula,o julgamento se aproxima, vão te dar de tudo.

Reply

