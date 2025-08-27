[VÍDEO] Homem de 61 anos é preso em BM por estupro de vulnerável

Barra Mansa – Agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, sob coordenação do delegado titular Marcus Montez, prenderam nesta quarta-feira (27), no bairro Apóstolo Paulo, um homem de 61 anos condenado por estupro de vulnerável. A sentença de 13 anos e seis meses de prisão havia sido expedida pela 1ª Vara Criminal de Suzano, mas o condenado estava foragido.

O crime ocorreu em Suzano, onde a vítima foi violentada. Após a conclusão do processo judicial, o homem passou a ser procurado pela Justiça. Ele foi localizado em uma rua do bairro Apóstolo Paulo, em Barra Mansa, e será encaminhado ao sistema penitenciário para cumprimento da pena.

A Polícia Civil informou que mantém ações de combate a crimes sexuais e reforçou que seguirá atuando para proteger vítimas e responsabilizar agressores. Para denúncias, está disponível o Disque Denúncia pelo WhatsApp (24) 99280-2952.