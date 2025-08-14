quinta-feira, 14 agosto 2025
[ VÍDEO ] Projeto Vida promove conferência para homens com foco em “alicerces”

Evento contará com a presença do Apóstolo Joel Pereira e outros líderes religiosos, abordando temas como vida espiritual, emocional e familiar masculina

by Lívia Nascimento

Rio – A igreja Projeto Vida da Barra da Tijuca realiza neste sábado (16), das 15h às 20h, a conferência “Alicerces” voltada para o público masculino. O evento, que acontecerá no teatro da Escola CEC, localizado na Avenida Ayrton Senna, 2541, tem como objetivo abordar a importância do fortalecimento espiritual, emocional e familiar dos homens.

A conferência contará com a participação do Apóstolo Joel Pereira, além de Rafael Tenente, Pastor César Zanoni e Diácono Laydson Cruz. A proposta do encontro é tratar da “camada escondida” da vida masculina, aquela que “ninguém vê, mas que sustenta tudo”, conforme divulgação do evento.

A organização destaca que muitos homens carregam grandes responsabilidades e, por vezes, vestem uma “armadura de força e invencibilidade” por fora, enquanto internamente podem estar enfrentando instabilidade. A conferência visa oferecer um espaço para a construção de “alicerces profundos” nas áreas espiritual, emocional e familiar.

O evento busca fortalecer o chamado religioso dos participantes, firmando sua identidade, fé e responsabilidade. A participação na conferência é aberta ao público masculino mediante inscrição, que pode ser realizada através do site oficial da Projeto Vida (www.projetovida.com).

