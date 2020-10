Vigilância Ambiental de Itatiaia divulga calendário da segunda etapa de vacinação antirrábica

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 09:16 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio do Setor de Vigilância Ambiental, informa que no dia 13 de outubro, será iniciada uma nova etapa do calendário da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos no município.

Essa fase atenderá alguns bairros que não receberam a equipe de imunização na etapa anterior.

De acordo com a pasta, as vacinas serão aplicadas em postos volantes (de casa em casa) a partir do dia 13 de outubro, e também em postos fixos, no dia 31 de outubro. Em ambos os locais, o atendimento será das 9h às 16h.

Deverão ser vacinados contra a raiva todos os animais a partir de quatro meses de idade, mesmo os que já foram imunizados em anos anteriores. Para receber a dose da vacina, o animal não pode estar doente e nem as fêmeas no período de gestação.

Nas demais etapas, que acontecerão até dezembro, outras localidades também receberão a equipe de vacinação. Mais informações podem ser obtidas junto ao Setor de Vigilância Ambiental que fica na Avenida dos Expedicionários, 425, Centro. O telefone para contato é o (24) 3352-4243.

Calendário de postos volantes – 9h às 16h

13 e 14/10 – Marechal Jardim

15/10 – Jardim das Rosas

16/10 – Vale dos Reis

19/10 – Bela Vista (Penedo)

20/10 – Jambeiro I (Penedo)

21/10 – Jambeiro II (Penedo)

22 e 23/10 – África II

26 e 27/10 – Vale do Ermitão (Penedo)

28 e 29/10 – Vale das Cruzes e Pavão (Maringá)

Calendário de postos fixos (31/10) – 9h às 16h

Campo Alegre – Praça da Emancipação

Jardim Itatiaia – Associação de Moradores

Vila Pinheiro – Escola Municipal Wagner Guimarães

Vila Flórida – Posto de Saúde da Família do bairro

Nova Conquista – Tenda na Avenida Country Club na entrada do bairro