Vigilância Sanitária do Estado substitui 100% do uso de papel em fiscalizações

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde deu um passo histórico com o lançamento do app VIG Digital há pouco mais de um ano. No período, a ferramenta digital dispensou o uso de papel em 1.194 inspeções sanitárias. Atualmente, 173 tablets com o aplicativo estão em operação em todo o estado.

A ferramenta digital aumentou a agilidade e integrou as fiscalizações na rede. No tablet, os técnicos acessam o histórico das empresas, legislações sanitárias, fazem registros eletrônicos e publicam fotos e vídeos.

“O VIG Digital permite reduzir em até 50% o tempo médio de uma inspeção, o que é crucial para otimizar o trabalho dos inspetores. Eu ingressei no serviço público pela Vigilância Sanitária, e sei que, com mais ferramentas, o trabalho ganha qualidade, tudo é amplamente documentado e pode ser visto a qualquer momento. Isso garante mais segurança para toda a população, que consome os serviços licenciados pela SUPVS”, explica a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

O aplicativo conta com georreferenciamento, inteligência artificial, integração com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e cruzamento de dados com conselhos de classe e sistemas internos da SUPVS.

“Os resultados falam por si só, com uma fiscalização que dispensa papel, agimos com responsabilidade ambiental, e nos conectamos à realidade do nosso tempo”, destaca a superintendente de Vigilância Sanitária, Helen Keller.